Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 499 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,72
Экономия при брони: -18,47 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
105,59
Экономия при брони: -3,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,96
Экономия при брони: -4,13 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница