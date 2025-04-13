Киев
Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)

Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 499 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
77,77 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
99,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
99,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
77,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,72
Экономия при брони: -18,47 грн
80,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
105,59
Экономия при брони: -3,17 грн
102,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
99,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,96
Экономия при брони: -4,13 грн
91,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -9,30 грн
99,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,47 грн
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