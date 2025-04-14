Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,29
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
102,19
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,90
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,75
Экономия при брони: -13,33 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
102,67
Экономия при брони: -22,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница