Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
102,19
Экономия при брони: -9,66 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,79
Экономия при брони: -16,58 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -13,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
106,00
Экономия при брони: -11,10 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,39
Экономия при брони: -21,11 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -13,70 грн