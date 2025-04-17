Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
106,43
Экономия при брони: -26,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,48
Экономия при брони: -8,12 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,71
Экономия при брони: -7,64 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 26
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,33
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница