Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
106,85
Экономия при брони: -5,14 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
107,56
Экономия при брони: -5,49 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,78
Экономия при брони: -6,38 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница