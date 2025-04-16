Киев
Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)

Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,41 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
88,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
106,85
Экономия при брони: -5,14 грн
101,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
107,56
Экономия при брони: -5,49 грн
102,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -15,60 грн
92,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
80,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,41 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,41 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
88,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -15,70 грн
92,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,78
Экономия при брони: -6,38 грн
93,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
187,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
47,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -15,70 грн
92,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
84,49 грн
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