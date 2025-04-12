Фармакодинамика.

Биброкатол — это соединение висмута с антисептическими и вяжущими свойствами, которое также способно ингибировать секреторные функции слизистых оболочек и способствовать заживлению ран. Механизм его действия обусловлен структурой биброкатола, который является фенольным производным тетрабромпирокатехина и висмута гидроксида.

На слизистых оболочках и ранах биброкатол вызывает осаждение белков и стягивание поверхностных тканевых слоев. Это приводит к образованию защитного слоя, что предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов. Такой вяжущий эффект вызывает неспецифическое ингибирование воспаления и секреторных функций.

Фармакокинетика.

Биброкатол почти не растворяется в воде и поэтому не проникает во внутриглазную жидкости. Таким образом, его применение в офтальмологии ограничивается местным лечением неспецифических раздражений и воспалений, а также лечением ран внешних оболочек глаза.

После местного применения на глазу заметной системной абсорбции биброкатола не происходит.