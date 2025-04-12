Посиформин (Posiformin)
Посиформин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: биброкатол;
1 г мази содержит 20 мг биброкатола;
вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, масло минеральное, ланолин.
Лекарственная форма
Мазь глазная.
Основные физико-химические свойства: однородная мазь (в виде суспензии) от желтого до серо-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Другие противомикробные средства.
Код АТС S01A X05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биброкатол — это соединение висмута с антисептическими и вяжущими свойствами, которое также способно ингибировать секреторные функции слизистых оболочек и способствовать заживлению ран. Механизм его действия обусловлен структурой биброкатола, который является фенольным производным тетрабромпирокатехина и висмута гидроксида.
На слизистых оболочках и ранах биброкатол вызывает осаждение белков и стягивание поверхностных тканевых слоев. Это приводит к образованию защитного слоя, что предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов. Такой вяжущий эффект вызывает неспецифическое ингибирование воспаления и секреторных функций.
Фармакокинетика.
Биброкатол почти не растворяется в воде и поэтому не проникает во внутриглазную жидкости. Таким образом, его применение в офтальмологии ограничивается местным лечением неспецифических раздражений и воспалений, а также лечением ран внешних оболочек глаза.
После местного применения на глазу заметной системной абсорбции биброкатола не происходит.
Показания
Неспецифические раздражения внешних оболочек глаза неинфекционного генеза, хронические воспаления края век (хронический блефарит), свежие неинфицированные раны роговицы.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Специальных исследований лекарственных взаимодействий препарата не проводилось. При одновременном применении с другими глазными каплями или мазями следует выдерживать не менее 15-минутный интервал между нанесениями.
Посиформин следует наносить в последнюю очередь.
Особенности применения
Вспомогательное вещество ланолин может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).
Во время лечения не пользоваться контактными линзами.
При нанесении глазной мази следует избегать любого контакта наконечника тубы с глазом или кожей.
Способ применения и дозы
Полоску мази длиной 0,5 см закладывают в конъюнктивальный мешок или наносят на пораженный веко 3–5 раз в сутки. Дозировка для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет одинаковая.
Препарат следует применять до исчезновения симптомов.
Обычно продолжительность лечения не должна превышать 14 дней.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата были подтверждены для детей в возрасте старше 6 лет.
Опыта применения препарата у детей младшего возраста нет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы
Единичные случаи реакций гиперчувствительности (аллергия) и раздражение глаз, сопровождающиеся такими симптомами: зуд глаз, отек глаз, боль в глазах, гиперемия, отек лица, приливы крови к лицу; контактный дерматит.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Применять не более 4 недель после вскрытия тубы.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 г мази глазной в алюминиевой тубе с внутренним защитным лаковым покрытием, оснащенной наконечником и колпачком с контролем первого вскрытия (полиэтилен). По 1 тубе в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ/URSAPHARM Arzneimittel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индустриештрассе 35, D-66129 Саарбрюккен, Германия/Industriestrasse 35, D-66129 Saarbrucken, Germany.