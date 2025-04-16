Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
415,51
Экономия при брони: -74,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
422,97
Экономия при брони: -57,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
424,31
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,00
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
417,92
Экономия при брони: -53,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
414,85
Экономия при брони: -58,21 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
408,05
Экономия при брони: -51,41 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
421,62
Экономия при брони: -56,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
410,81
Экономия при брони: -16,76 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
411,98
Экономия при брони: -55,60 грн