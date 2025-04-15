Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
421,38
Экономия при брони: -56,53 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
421,32
Экономия при брони: -40,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -30,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70
Экономия при брони: -31,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
403,20
Экономия при брони: -34,90 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,00
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
396,30
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
400,20
Экономия при брони: -31,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,28
Экономия при брони: -30,81 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
421,73
Экономия при брони: -68,92 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
410,40
Экономия при брони: -42,10 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
419,30
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
421,86
Экономия при брони: -38,05 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -30,10 грн