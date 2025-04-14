Днепр (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
427,95
Экономия при брони: -75,92 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
401,10
Экономия при брони: -29,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,42
Экономия при брони: -49,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
415,32
Экономия при брони: -51,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
414,62
Экономия при брони: -35,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
422,21
Экономия при брони: -55,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
437,40
Экономия при брони: -39,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
412,21
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,29
Экономия при брони: -22,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
429,05
Экономия при брони: -28,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
416,93
Экономия при брони: -52,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
428,35
Экономия при брони: -64,53 грн