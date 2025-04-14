Одесса (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
416,97
Экономия при брони: -19,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,93
Экономия при брони: -15,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
412,93
Экономия при брони: -60,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,37
Экономия при брони: -21,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,75
Экономия при брони: -68,24 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
414,34
Экономия при брони: -15,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
415,36
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
428,87
Экономия при брони: -65,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,36
Экономия при брони: -30,89 грн