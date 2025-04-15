Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
416,96
Экономия при брони: -67,54 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,09
Экономия при брони: -37,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
374,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
385,00
Экономия при брони: -51,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,41
Экономия при брони: -28,22 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
407,58
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
424,44
Экономия при брони: -32,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
415,24
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн