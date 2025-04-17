Киев
Посиформин (Posiformin)

Посиформин (Posiformin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 38 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
353,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
442,35
Экономия при брони: -60,83 грн
381,52 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
378,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
414,20
Экономия при брони: -53,17 грн
361,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
404,10
Экономия при брони: -26,10 грн
378,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
423,59
Экономия при брони: -62,56 грн
361,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
412,01
Экономия при брони: -51,00 грн
361,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
405,50
Экономия при брони: -38,26 грн
367,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
351,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
409,46
Экономия при брони: -16,39 грн
393,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
351,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
351,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,15
Экономия при брони: -65,28 грн
347,87 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,00
Экономия при брони: -21,00 грн
378,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
426,68
Экономия при брони: -78,55 грн
348,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
351,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
405,90
Экономия при брони: -27,90 грн
378,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
353,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
406,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,09
Экономия при брони: -20,52 грн
399,57 грн
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