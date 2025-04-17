Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
418,27
Экономия при брони: -55,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
417,55
Экономия при брони: -54,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,40
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
414,95
Экономия при брони: -68,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
402,70 грн