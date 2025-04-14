Харьков (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
405,53
Экономия при брони: -13,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
418,08
Экономия при брони: -36,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
393,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
407,58
Экономия при брони: -24,41 грн