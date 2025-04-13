Киев
Посиформин (Posiformin)

Посиформин (Posiformin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 482 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
379,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
379,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,40
Экономия при брони: -26,90 грн
386,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -14,00 грн
384,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
359,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
350,17 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
439,12
Экономия при брони: -66,74 грн
372,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
389,52
Экономия при брони: -29,88 грн
359,64 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
364,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
372,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
415,09
Экономия при брони: -32,54 грн
382,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70
Экономия при брони: -15,30 грн
384,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
365,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,94
Экономия при брони: -43,77 грн
370,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
417,33
Экономия при брони: -38,66 грн
378,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
406,72
Экономия при брони: -15,68 грн
391,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,57
Экономия при брони: -54,56 грн
366,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
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