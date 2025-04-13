Киев (адрес не указан)
Доступно в 482 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,40
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
398,40
Экономия при брони: -14,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
439,12
Экономия при брони: -66,74 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
389,52
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
415,09
Экономия при брони: -32,54 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70
Экономия при брони: -15,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
413,94
Экономия при брони: -43,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
417,33
Экономия при брони: -38,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
406,72
Экономия при брони: -15,68 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
420,57
Экономия при брони: -54,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Посиформин мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
399,70 грн