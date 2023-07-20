БИБРОКАТОЛ (BIBROCATHOL) Действующее вещество
биброкатол - это соединение висмута с антисептическими и вяжущими свойствами, которое также способно ингибировать секреторные функции слизистых оболочек и способствовать заживлению ран. Механизм его действия обусловлен строением биброкатола, которое является фенольным производным тетрабромпирокатехина и висмута гидроксида.
На слизистых оболочках и ранах биброкатол вызывает осаждение белков и стягивание поверхностных слоев тканей. Данный процесс является причиной образования защитного слоя, предотвращающего проникновение патогенной микрофлоры. Указанный вяжущий эффект вызывает неспецифическое ингибирование воспаления и секреторных функций.
неспецифические раздражения внешних оболочек глаза неинфекционного генеза, хронические воспаления края век (хронический блефарит), свежие неинфицированные раны роговицы.
полоску мази длиной 0,5 см закладывают в конъюнктивальный мешок или наносят на пораженное веко 3-5 раз в сутки. Доза для взрослых и детей старше 6 лет одинаково. Биброкатол следует применять до исчезновения симптомов. Обычно длительность лечения не должна превышать 14 дней.
гиперчувствительность к бибракатолу
со стороны иммунной системы - единичные случаи аллергических реакций и раздражения глаз, которые сопровождаются отеком, болью и зудом в глазах, гиперемиией, отеком лица, приливами крови к лицу; контактный дерматит.
во время лечения нельзя пользоваться контактными линзами.
Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку клинических данных о применении биброкатола в период беременности и грудного вскармливания нет, назначение глазной мази бибракатола в это время возможно лишь после тщательной оценки соотношения пользы и риска такого применения.
Влияние на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Благодаря жирной консистенции сразу после применения препарат может кратковременно повлиять на остроту зрения и, соответственно, на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами.
специальных исследований лекарственных взаимодействий бибракатола не проводилось.
При одновременном применении с другими глазными каплями или мазями следует выдерживать как минимум 15-минутный интервал между нанесениями. Биброкатол следует наносить в последнюю очередь.
после топического применения не стоит ожидать системного действия препарата из-за крайне низкой степени проникновения бибракатола во внутреннюю камеру глаза.