во время лечения нельзя пользоваться контактными линзами.

Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку клинических данных о применении биброкатола в период беременности и грудного вскармливания нет, назначение глазной мази бибракатола в это время возможно лишь после тщательной оценки соотношения пользы и риска такого применения.

Влияние на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Благодаря жирной консистенции сразу после применения препарат может кратковременно повлиять на остроту зрения и, соответственно, на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами.