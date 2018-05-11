Исследуемые не менее чем за 3 дня до пробы должны соблюдать обычный режим питания (с содержанием углеводов не менее 150–200 г в сутки) и физических нагрузок. Первую пробу берут утром натощак после ночной голодовки в течение 10–14 ч (пить воду разрешается).

После первого взятия крови из пальца исследуемый принимает 75 г глюкозы, растворенной в 250–500 мл воды в течение 2–5 мин. Для улучшения вкусовых качеств раствора (и предотвращения тошноты у отдельных лиц) можно добавить сок лимона или лимонной кислоты.

При проведении пробы у лиц с лишним весом глюкозу дают из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г.

Для детей количество глюкозы составляет 1,75 г на 1 кг массы тела, но не больше 75 г.

Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.

Оценка результатов. Оценить результаты теста можно по приведенной таблице.

Состояние Содержание глюкозы в капиллярной крови, ммоль/л (мг %) натощак через 2 ч после приема глюкозы Норма < 5,5 (100) < 7,8 (140) Нарушена толерантность к глюкозе < 6,1 (110) 7,8 < 11,1 (> 140 < 200) Сахарный диабет 6,1 (110) 11,1 (> 200)

Для венозной крови пороговые значения будут примерно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.