Глюкоза-Тест (Glucose-Test) (211211) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкоза-Тест инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: glucose;
1 контейнер или саше содержит глюкозы моногидрата 75 г.
Лекарственная форма
Порошок для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок белого или почти белого цвета со сладким вкусом.
Фармакотерапевтическая группа
Диагностические средства. Код ATС V04C А02.
Фармакологические свойства
Глюкоза участвует в углеводном обмене. Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.
Показания
Применяют при проведении теста толерантности к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета.
Противопоказания
Повышенная чувствительность.
Особенности применения
- Пробу на толерантность к глюкозе следует проводить больному в спокойном состоянии, этому не должны предшествовать стрессовые ситуации или неадекватные нагрузки.
- Во время проведения исследований пациент должен спокойно сидеть (или лежать); курение, физические нагрузки недопустимы.
- Тест не рекомендуется проводить после изнурительных болезней, операций и родов, при воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, лихорадочном состоянии, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях пищеварительного тракта с нарушением всасывания глюкозы, злокачественных заболеваниях.
- Накануне и в день исследования необходимо отменить прием медикаментов (адреналина, глюкокортикоидов, кофеина, диуретина, морфина, мочегонных тиазидного ряда, дифенина, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.
- Ложноположительные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.
Способ применения и дозы
Исследуемые не менее чем за 3 дня до пробы должны соблюдать обычный режим питания (с содержанием углеводов не менее 150–200 г в сутки) и физических нагрузок. Первую пробу берут утром натощак после ночной голодовки в течение 10–14 ч (пить воду разрешается).
После первого взятия крови из пальца исследуемый принимает 75 г глюкозы, растворенной в 250–500 мл воды в течение 2–5 мин. Для улучшения вкусовых качеств раствора (и предотвращения тошноты у отдельных лиц) можно добавить сок лимона или лимонной кислоты.
При проведении пробы у лиц с лишним весом глюкозу дают из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г.
Для детей количество глюкозы составляет 1,75 г на 1 кг массы тела, но не больше 75 г.
Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.
Оценка результатов. Оценить результаты теста можно по приведенной таблице.
|Состояние
|Содержание глюкозы в капиллярной крови, ммоль/л (мг %)
|натощак
|через 2 ч после приема глюкозы
|Норма
|< 5,5 (100)
|< 7,8 (140)
|Нарушена толерантность к глюкозе
|< 6,1 (110)
|7,8 < 11,1 (> 140 < 200)
|Сахарный диабет
|6,1 (110)
|11,1 (> 200)
Для венозной крови пороговые значения будут примерно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.
Дети
Применяют в педиатрической практике по показаниям.
Побочные реакции
У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 75 г порошка в контейнере. По 1 контейнеру в картонной коробке или без картонной коробки.
По 75 г порошка в саше. По 1 саше в картонной коробке или без картонной коробки.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Исток-Плюс».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренко, 4.