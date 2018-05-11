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Глюкоза-Тест (Glucose-Test) (211211) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Цена в городе Киев
от 58,84 грн
Без рецепта
1 шт, 75 г от 58,84 грн
В наличии в 559 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для орального раствора
Дозировка
75 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
V04C A02 Глюкоза
Регистрационное удостоверение
UA/13157/01/01 от 11.05.2018
Международное название
DEXTROSUM* (ДЕКСТРОЗА*)

Глюкоза-Тест инструкция по применению

Состав

действующее вещество: glucose;

1 контейнер или саше содержит глюкозы моногидрата 75 г.

Лекарственная форма

Порошок для орального раствора.

Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок белого или почти белого цвета со сладким вкусом.

Фармакотерапевтическая группа

Диагностические средства. Код ATС V04C А02.

Фармакологические свойства

Глюкоза участвует в углеводном обмене. Препарат хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани; продукты его обмена выводятся с мочой.

Показания

Применяют при проведении теста толерантности к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета.

Противопоказания

Повышенная чувствительность.

Особенности применения

  • Пробу на толерантность к глюкозе следует проводить больному в спокойном состоянии, этому не должны предшествовать стрессовые ситуации или неадекватные нагрузки.
  • Во время проведения исследований пациент должен спокойно сидеть (или лежать); курение, физические нагрузки недопустимы.
  • Тест не рекомендуется проводить после изнурительных болезней, операций и родов, при воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, лихорадочном состоянии, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях пищеварительного тракта с нарушением всасывания глюкозы, злокачественных заболеваниях.
  • Накануне и в день исследования необходимо отменить прием медикаментов (адреналина, глюкокортикоидов, кофеина, диуретина, морфина, мочегонных тиазидного ряда, дифенина, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.
  • Ложноположительные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.

Способ применения и дозы

Исследуемые не менее чем за 3 дня до пробы должны соблюдать обычный режим питания (с содержанием углеводов не менее 150–200 г в сутки) и физических нагрузок. Первую пробу берут утром натощак после ночной голодовки в течение 10–14 ч (пить воду разрешается).

После первого взятия крови из пальца исследуемый принимает 75 г глюкозы, растворенной в 250–500 мл воды в течение 2–5 мин. Для улучшения вкусовых качеств раствора (и предотвращения тошноты у отдельных лиц) можно добавить сок лимона или лимонной кислоты.

При проведении пробы у лиц с лишним весом глюкозу дают из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г.

Для детей количество глюкозы составляет 1,75 г на 1 кг массы тела, но не больше 75 г.

Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.

Оценка результатов. Оценить результаты теста можно по приведенной таблице.

 СостояниеСодержание глюкозы в капиллярной крови, ммоль/л (мг %)
натощакчерез 2 ч после приема глюкозы
Норма< 5,5 (100)< 7,8 (140)
Нарушена толерантность к глюкозе< 6,1 (110) 7,8 < 11,1 (> 140 < 200)
Сахарный диабет 6,1 (110) 11,1 (> 200)

Для венозной крови пороговые значения будут примерно на 1 ммоль/л (18 мг/дл) ниже.

Дети

Применяют в педиатрической практике по показаниям.

Побочные реакции

У лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г порошка в контейнере. По 1 контейнеру в картонной коробке или без картонной коробки.

По 75 г порошка в саше. По 1 саше в картонной коробке или без картонной коробки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Исток-Плюс».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренко, 4.

Глюкоза-Тест
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер, №1
от 58,84 грн
В наличии в 559 аптеках
Цены в аптеках
Глюкоза-Тест
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер, №1
от 58,84 грн
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Забронировать