Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,43
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,09
Экономия при брони: -4,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,56
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,36
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,86
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,18
Экономия при брони: -11,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,28
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,59
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,77
Экономия при брони: -4,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
103,07
Экономия при брони: -3,91 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 54-В
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,55
Экономия при брони: -6,29 грн