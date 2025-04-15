Киев
Глюкоза-Тест (Glucose-Test)

Глюкоза-Тест (Glucose-Test)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,99
Экономия при брони: -5,15 грн
83,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,51
Экономия при брони: -15,47 грн
78,04 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,99
Экономия при брони: -12,17 грн
80,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
78,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
81,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,02
Экономия при брони: -4,18 грн
80,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
95,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,75
Экономия при брони: -14,87 грн
78,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
80,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
80,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
70,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,45
Экономия при брони: -13,09 грн
70,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
102,37
Экономия при брони: -3,26 грн
99,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,28
Экономия при брони: -9,94 грн
81,34 грн
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