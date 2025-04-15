Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,99
Экономия при брони: -5,15 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,51
Экономия при брони: -15,47 грн
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,99
Экономия при брони: -12,17 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,02
Экономия при брони: -4,18 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,75
Экономия при брони: -14,87 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,45
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
102,37
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,28
Экономия при брони: -9,94 грн