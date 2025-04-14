Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,14
Экономия при брони: -5,61 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,28
Экономия при брони: -10,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,16
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,02
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
80,81
Экономия при брони: -2,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,14
Экономия при брони: -15,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,28
Экономия при брони: -8,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,74
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,24
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,68
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,11
Экономия при брони: -7,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,58
Экономия при брони: -14,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,21
Экономия при брони: -15,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,22
Экономия при брони: -10,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,66
Экономия при брони: -18,03 грн