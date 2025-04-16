Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,74
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,51
Экономия при брони: -4,86 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,18
Экономия при брони: -13,72 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,80
Экономия при брони: -12,34 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,79
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,50
Экономия при брони: -15,49 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,23
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,91
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,54
Экономия при брони: -22,46 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,04
Экономия при брони: -15,96 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,91
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,40
Экономия при брони: -3,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,17
Экономия при брони: -21,11 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,65
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,12
Экономия при брони: -5,28 грн