Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,30
Экономия при брони: -6,48 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
96,17
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,40
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,70
Экономия при брони: -2,95 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,89
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,01
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,55
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
88,76
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,12
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
80,78
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,67
Экономия при брони: -12,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,65
Экономия при брони: -10,02 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
90,73
Экономия при брони: -10,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,73
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,98
Экономия при брони: -7,08 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,17
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,85
Экономия при брони: -14,41 грн