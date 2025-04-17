Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
90,31
Экономия при брони: -2,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,10
Экономия при брони: -23,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
82,40
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,64
Экономия при брони: -21,27 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,31
Экономия при брони: -13,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
90,42
Экономия при брони: -5,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,02
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,37
Экономия при брони: -2,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,96
Экономия при брони: -3,08 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,51
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,70
Экономия при брони: -15,59 грн