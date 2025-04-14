Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,00
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,23
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,85
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,02
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,87
Экономия при брони: -6,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,26
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
99,40
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,74
Экономия при брони: -11,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,82
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс