Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,82
Экономия при брони: -14,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
86,10
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,32
Экономия при брони: -23,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
89,53
Экономия при брони: -19,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
94,19
Экономия при брони: -19,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
83,93
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
92,77
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
93,31
Экономия при брони: -19,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс