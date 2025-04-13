Глюкоза-Тест (Glucose-Test)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 406 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Фармация
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
87,30
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
84,36
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,55
Экономия при брони: -7,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,19
Экономия при брони: -14,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
91,70
Экономия при брони: -19,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
78,38
Экономия при брони: -12,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
85,16
Экономия при брони: -3,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора 75 г контейнер №1
Исток-Плюс