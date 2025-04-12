Фармакодинамика.

Механизм действия

Телмисартан является специфическим и эффективным антагонистом рецепторов ангиотензина II (тип АТ1) для перорального применения. Телмисартан с очень высоким сродством замещает ангиотензин II в местах его связывания на рецепторах субтипа АТ1, которые являются ответственными за активность ангиотензина II. Телмисартан не имеет какого-либо частичного агонистического влияния на АТ1-рецептор. Телмисартан селективно связывается с АТ1-рецептором. Связывание является долговременным. Телмисартан не имеет сродства с другими рецепторами, включая AT2 и другие, менее изученные АТ рецепторы. Функциональная роль этих рецепторов неизвестна, как неизвестен эффект их возможного «сверхстимулирования» ангиотензином II, уровень которого повышается под влиянием телмисартана. Телмисартан снижает уровень альдостерона в плазме крови. Телмисартан не снижает уровень ренина в плазме крови и не блокирует ионные каналы. Телмисартан не ингибирует ангиотензинпревращающий фермент (кининаза II), энзим, который также разлагает брадикинин. Поэтому не следует ожидать усиления брадикининсопровождающих побочных эффектов.

У человека телмисартан в дозе 80 мг почти полностью ингибирует повышение артериального давления, вызванное ангиотензином II. Блокирующий эффект сохраняется в течение 24 часов и остается ощутимым до 48 часов.

Клиническая эффективность и безопасность

Лечение артериальной гипертензии

После первой дозы телмисартана антигипертензивная активность постепенно проявляется в течение 3 часов. Максимальное снижение артериального давления проявляется через 4–8 недель от начала лечения и сохраняется при длительной терапии.

Антигипертензивный эффект поддерживается постоянно в течение 24 часов после применения, в том числе включая последние 4 часа перед следующим приемом, что установлено во время амбулаторного мониторинга артериального давления. Это подтверждается соотношением концентрации Телмисартана перед приемом следующей дозы и Cmax, которое составляет 80% после приема 40 и 80 мг телмисартана в плацебо-контролируемых клинических исследованиях. Ожидаемая тенденция к взаимосвязи дозы со временем к восстановлению первоначального систолического давления крови. В этом отношении данные про диастолическое давление крови являются несоответствующими.

У больных артериальной гипертензией телмисартан снижает как систолическое, так и диастолическое давление без влияния на частоту пульса. Дополнение диуретического и натрийуретического эффекта лекарственного средства к гипотензивному эффекту всё ещё требуют определения. Антигипертензивная эффективность Телмисартана соответствует эффективности препаратов — представителей других классов антигипертензивных лекарственных средств (продемонстрировано в ходе клинических исследований, в которых сравнивали телмисартан с амлодипином, атенололом, эналаприлом, гидрохлоротиазидом и лизиноприлом).

При внезапном прекращении лечения телмисартаном артериальное давление постепенно возвращается к параметрам, которые были до лечения, в течение нескольких дней без вероятности синдрома отмены.

В ходе клинических исследований непосредственного сравнения случаев сухого кашля было значительно меньше у пациентов, получавших телмисартан, чем у тех, кто принимал ингибиторы АПФ.

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний

В ходе исследования ONTARGET (исследование лечения телмисартаном и в комбинации с рамиприлом) сравнивали эффект телмисартана, рамиприла и их комбинации на сердечно-сосудистые последствия в 25620 пациентов в возрасте от 55 лет, в анамнезе которых были сердечно-сосудистые заболевания, инсульт , облитерирующий эндартериит или сахарный диабет с подтверждением поражения органа-мишени (например ретинопатия, гипертрофия левого желудочка, макро- или микроальбуминурия), то есть широкий спектр пациентов с сердечно-сосудистым риском.

Пациенты были рандомизированы в одну из трех групп лечения: телмисартан — 80 мг, рамиприл 10 мг или комбинация телмисартана — 80 мг и рамиприла — 10 мг, после чего пациенты находились под наблюдением в среднем 4,5 года.

Телмисартан продемонстрировал такую же эффективность при уменьшении первичной конечной точки, и рамиприл. Частота возникновения первичной конечной точки была аналогичной в группах приема телмисартана (16,7%), рамиприла (16,5%) и комбинации телмисартана и рамиприла (16,3%). Многофакторный риск для телмисартана сравнению с рамиприлом составил 1,01 (97,5% CI 0,93–1,10, p (не меньшей эффективности) = 0,0019).

Процент летальности по всем причинам составил 11,6% и 11,8% среди пациентов, принимавших соответственно телмисартан и рамиприла.

Также установлено, что телмисартан имеет такую же эффективность, что и рамиприл при оценке нескольких определенных второстепенных конечных точек, включая сочетание таких событий как летальный исход вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда без летального исхода, инсульт без летального исхода или госпитализация из-за застойной сердечной недостаточности , что является первичной конечной точкой контролируемого исследования HOPE. Во время исследования HOPE изучали эффект рамиприла по сравнению с плацебо. Относительный риск телмисартана по сравнению с рамиприлом при оценке этой конечной точки в ходе исследования ONTARGET составил 0,99 (97,5% CI 0,90–1,08, p (не меньшая эффективность) = 0,0004).

Про кашель и ангионевротический отек менее часто сообщали пациенты, которые принимали телмисартан, чем пациенты, которые принимали рамиприл, хотя об артериальной гипотензии более часто сообщали при приеме телмисартана.

Сочетание телмисартана и рамиприла не обеспечило лучший эффект по сравнению с рамиприлом или телмисартаном, которые применяли отдельно. Кроме того, зафиксирована значительно более высокая частота возникновения гиперкалиемии, почечной недостаточности, артериальной гипотензии и головокружения в группе комбинированного лечения. Итак, этой группе пациентов не рекомендуется применять комбинацию телмисартана и рамиприла.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Всасывание телмисартана быстрое, хотя адсорбированные количества варьируются. Средняя биодоступность телмисартана составляет около 50%. Если телмисартан принимать во время еды, снижение AUC0-∞ для телмисартана варьирует от приблизительно 6% (доза 40 мг) до приблизительно 19% (доза 160 мг). Через 3 часа после приема концентрация в плазме крови одинаковая, независимо от того, принимают Телмисартан натощак или с пищей.

Линейность/нелинейность

Не ожидается, что небольшое снижение AUC приведет к уменьшению терапевтической эффективности. Нет ни одной линейной взаимосвязи между дозами и уровнями в плазме крови. Cmax и AUC возрастают непропорционально дозы при дозах выше 40 мг.

Распределение

Телмисартан активно связывается с белками плазмы (> 99,5%), главным образом с альбумином и альфа-1 кислым гликопротеином. Средний кажущийся объем распределения в стабильном состоянии (Vdss) составляет примерно 500 л.

Метаболизм

Телмисартан метаболизируется путем конъюгации с глюкуронидом первичного вещества. Фармакологическая активность конъюгата не установлена.

Выведение

Телмисартан характеризуется биэкспоненциальной фармакокинетической кривой с терминальным периодом полувыведения> 20 часов. Cmax и AUC возрастают непропорционально дозе. Нет данных о клинически значимой аккумуляции телмисартана при применении в рекомендованных дозах. Концентрации в плазме крови были выше у женщин, чем у мужчин, без соответствующего влияния на эффективность.

После перорального введения телмисартан почти полностью выводится с калом, в основном как неизменённое соединение. Кумулятивная почечная экскреция составляет <1% дозы. Общий клиренс плазмы (Cltot) высокий (примерно 1000 мл/мин), если сравнивать с печеночным кровотоком (около 1500 мл/мин).

Особые группы пациентов.

Пол

Наблюдалась разница в концентрациях в плазме крови, Cmax и AUC были соответственно примерно в 3 и 2 раза выше у женщин, чем у мужчин.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетика телмисартана совпадает у пациентов в возрасте до 65 лет и у пациентов пожилого возраста.

Пациенты с нарушением функции почек

У пациентов с легкими, умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек наблюдалось удвоение концентрации в плазме крови. Однако у пациентов с почечной недостаточностью, которые подвергались диализу, наблюдается низкая концентрация в плазме крови. Телмисартан имеет высокое сродство с белками плазмы у субъектов с почечной недостаточностью и не может быть выведен диализом. Период полувыведения не изменяется у пациентов с нарушением функции почек.

Пациенты с нарушением функции печени

Фармакокинетические исследования у пациентов с нарушениями печени обнаружили рост абсолютной биодоступности приблизительно до 100%. Период полувыведения не изменяется у пациентов с нарушением функции печени.