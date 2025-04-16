Николаев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,72
Экономия при брони: -18,62 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
204,00
Экономия при брони: -9,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,70
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,96
Экономия при брони: -15,39 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,20
Экономия при брони: -5,60 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,70
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,10
Экономия при брони: -22,07 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,48
Экономия при брони: -24,45 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,80
Экономия при брони: -14,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
202,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,70
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,68
Экономия при брони: -20,18 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,12
Экономия при брони: -30,55 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
278,68
Экономия при брони: -33,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,66
Экономия при брони: -23,55 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
202,60
Экономия при брони: -8,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,70
Экономия при брони: -8,30 грн