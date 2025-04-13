Киев (адрес не указан)
Доступно в 757 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -10,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,46
Экономия при брони: -26,10 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -7,80 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -10,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
205,57
Экономия при брони: -19,88 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн