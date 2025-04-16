Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
202,80
Экономия при брони: -22,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,14
Экономия при брони: -30,15 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
192,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
186,00
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,05
Экономия при брони: -11,76 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,94
Экономия при брони: -31,98 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,76
Экономия при брони: -24,89 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,33
Экономия при брони: -23,46 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,80
Экономия при брони: -21,93 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
275,26
Экономия при брони: -44,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,24
Экономия при брони: -19,80 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto