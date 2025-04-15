Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,25
Экономия при брони: -33,25 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
259,33
Экономия при брони: -29,33 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
205,67
Экономия при брони: -17,31 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
257,87
Экономия при брони: -32,03 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,52
Экономия при брони: -25,78 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,10
Экономия при брони: -16,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,40
Экономия при брони: -17,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,92
Экономия при брони: -8,81 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,70
Экономия при брони: -20,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,44
Экономия при брони: -26,59 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,37
Экономия при брони: -47,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,26
Экономия при брони: -26,53 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,68
Экономия при брони: -23,08 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,10 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,42
Экономия при брони: -20,82 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
257,20
Экономия при брони: -25,75 грн