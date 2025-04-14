Одесса (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,61
Экономия при брони: -17,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,93
Экономия при брони: -8,02 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
258,83
Экономия при брони: -9,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,90
Экономия при брони: -23,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,60
Экономия при брони: -6,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,66
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,50
Экономия при брони: -19,66 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,10
Экономия при брони: -5,70 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,86
Экономия при брони: -16,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,78
Экономия при брони: -10,78 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
260,13
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,00
Экономия при брони: -14,49 грн