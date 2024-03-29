ТЕЛМИСАРТАН (TELMISARTANUM)

селективный неконкурентный ингибитор рецепторов ангиотензина II (типа АТ 1 ). Блокируя физиологические эффекты ангиотензина II, снижает ОПСС без изменения ЧСС, снижает системное АД и давление в малом круге кровообращения.

В дозах до 80 мг/сут не вызывает изменения концентрации альдостерона в плазме крови. Не подавляет активность кининазы II — фермента, разрушающего брадикинин. Не оказывает существенного влияния на липидный и углеводный обмен, содержание электролитов и мочевой кислоты в плазме крови. Не оказывает негативного влияния на почечный кровоток и клубочковую фильтрацию.

C max в плазме крови достигается через 30 мин — 1 ч после приема внутрь. Начало антигипертензивного действия — приблизительно через 3 ч после приема; максимальный гипотензивный эффект достигается обычно через 4 нед систематического применения. Абсолютная биодоступность после приема внутрь в дозах 40 и 160 мг составляет соответственно 42 и 58%. Одновременный прием с пищей несколько снижает биодоступность телмисартана (с уменьшением AUC примерно на 6 и 20% при приеме в дозах 40 и 160 мг соответственно). В значительной степени (более 99,5%) связывается с белками плазмы крови, главным образом с кислым α 1 -гликопротеином. Объем распределения — почти 500 л. Телмисартан метаболизируется путем конъюгации с образованием неактивного ацилглюкуронида. Большая часть принятого внутрь телмисартана (>97%) экскретируется с желчью и выводится в неизмененном виде с калом; незначительные количества выявляют в моче. T ½ телмисартана — почти 24 ч. Фармакокинетика телмисартана у лиц пожилого возраста существенно не изменяется.