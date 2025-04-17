Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,39
Экономия при брони: -24,55 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
202,90
Экономия при брони: -5,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,80
Экономия при брони: -28,03 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,20
Экономия при брони: -37,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -6,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
100,05
Экономия при брони: -1,55 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,70
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,36
Экономия при брони: -26,59 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
278,66
Экономия при брони: -32,71 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,09
Экономия при брони: -28,32 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,90
Экономия при брони: -20,38 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,00
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
275,82
Экономия при брони: -29,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
197,77
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,33
Экономия при брони: -26,41 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,88
Экономия при брони: -28,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн