Львов (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,22
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,00
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
215,65
Экономия при брони: -20,73 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,90
Экономия при брони: -19,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto