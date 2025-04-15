Киев
Телмиста (Telmista)

Телмиста (Telmista)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 196 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,22
Экономия при брони: -25,87 грн
185,35 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
186,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
234,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
200,80 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
183,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
93,45 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
234,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
186,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
234,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,00
Экономия при брони: -19,80 грн
138,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
215,65
Экономия при брони: -20,73 грн
194,92 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
186,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
234,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,20 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -12,40 грн
186,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -20,90 грн
234,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
188,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -14,70 грн
186,90 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,90
Экономия при брони: -19,20 грн
234,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
182,50 грн
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