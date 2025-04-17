Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -8,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,90
Экономия при брони: -10,60 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,11
Экономия при брони: -32,65 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,61
Экономия при брони: -38,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,00
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,22
Экономия при брони: -14,78 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,58
Экономия при брони: -26,07 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,44
Экономия при брони: -26,85 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,63
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,86
Экономия при брони: -30,77 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -11,90 грн