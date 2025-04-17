Киев
Телмиста (Telmista)

Телмиста (Telmista)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
193,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
243,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
177,50 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
227,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
180,50 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
201,60
Экономия при брони: -8,30 грн
193,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
243,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,90
Экономия при брони: -10,60 грн
193,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,60
Экономия при брони: -11,70 грн
243,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,11
Экономия при брони: -32,65 грн
179,46 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,61
Экономия при брони: -38,98 грн
229,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
193,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,00
Экономия при брони: -9,10 грн
243,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
171,04 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,22
Экономия при брони: -14,78 грн
195,44 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
173,88 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
193,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
243,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
172,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,58
Экономия при брони: -26,07 грн
180,51 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,30
Экономия при брони: -6,00 грн
193,30 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60
Экономия при брони: -19,70 грн
243,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
173,84 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,44
Экономия при брони: -26,85 грн
181,59 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,63
Экономия при брони: -33,00 грн
229,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,86
Экономия при брони: -30,77 грн
182,09 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -11,90 грн
243,90 грн
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