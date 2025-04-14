Днепр (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,44
Экономия при брони: -20,67 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,93
Экономия при брони: -31,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,60
Экономия при брони: -20,83 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,43
Экономия при брони: -15,19 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,80
Экономия при брони: -17,97 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,10
Экономия при брони: -15,46 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
195,75
Экономия при брони: -13,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
211,00
Экономия при брони: -25,79 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,58
Экономия при брони: -25,42 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,80
Экономия при брони: -22,54 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,62
Экономия при брони: -18,68 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Телмиста таблетки 40 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,94
Экономия при брони: -18,87 грн
Телмиста таблетки 80 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,60 грн