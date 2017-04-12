как и в случае применения всех блокаторов α 1 -адренорецепторов, у некоторых пациентов (особенно у получающих гипотензивное лечение) в течение нескольких часов после приема препарата может развиться постуральная гипотензия с симптомами (головокружение, усталость, повышенное потоотделение) или без них. В таких случаях больной должен лежать до полного исчезновения симптомов. Эти явления обычно временные, отмечаются в начале лечения и не требуют прекращения приема препарата. Больного необходимо предупредить о возможности возникновения таких явлений.

Пациенты с повышенной чувствительностью к блокаторам α 1 -адренорецепторов начинают лечение с низких доз. Необходимо регулярно контролировать АД, особенно в начале лечения.

Пациентам с коронарной недостаточностью препарат не назначают. Необходимо продолжить специфическое лечение коронарной недостаточности. Если возобновляется или ухудшается течение стенокардии при обычной антиангинальной терапии Альфирум следует отменить.

У некоторых пациентов, которые ранее применяли тамсулозин, во время операции по поводу катаракты отмечали интраоперационный синдром атонической радужки (ИСАР, вариант синдрома узких зрачков). Отдельные сообщения получены также в случае применения других блокаторов α 1 -адренорецепторов, поэтому не исключается возможность такого эффекта при применении препарата Алфирум. Поскольку ИСАР может увеличивать выраженность процедурных осложнений во время операции по поводу катаракты, хирурга-офтальмолога необходимо заранее предупредить о существующем или предварительном применении блокаторов α 1 -адренорецепторов.

Опыт применения препарата у лиц с нарушениями функции почек ограничен, поэтому рекомендуется с осторожностью применять препарат у таких пациентов.

Препарат применяют у пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами. Препарат может вызывать такие побочные реакции, как вертиго, головокружение и астению, поэтому во время лечения следует воздерживаться от управления автомобилем или работы с механизмами.