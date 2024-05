Фармакодинамика. Альфузозин является активным производным хиназолина. Фармакологические исследования in vitro показали избирательность действия альфузозина на α 1 -адренорецепторы, расположенные в предстательной железе, на дне мочевого пузыря и в предстательной части мочеиспускательного канала.

Клинические проявления доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ) связаны с интравезикальной непроходимостью, механизм которой включает как анатомические (статические), так и функциональные (динамические) факторы. Функциональный компонент закупорки происходит из-за напряжения гладких мышц предстательной железы, передается α 1 -адренорецепторами. Активация α 1 -адренорецепторов стимулирует сокращение гладких мышц, повышая тем самым тонус предстательной железы, ее оболочки, предстательной части мочеиспускательного канала и дна мочевого пузыря, что приводит к закупорке оттока из мочевого пузыря и, возможно, вторичной нестабильности мочевого пузыря.

Альфа-блокада снижает интравезикальную непроходимость путем прямого воздействия на гладкие мышцы предстательной железы.

Альфузозин снижает давление в мочеиспускательном канале и таким образом уменьшает сопротивление оттока мочи при мочеиспускании. Альфузозин подавляет гипертоническую реакцию уретры раньше сосудистых мышц.

Альфузозин улучшает параметры выделения, снижая тонус уретры и сопротивляемость оттока из мочевого пузыря, облегчает опорожнение пузыря.

Фармакокинетика. Абсорбция. Среднее значение относительной биодоступности составляет 104,4% по сравнению с формой немедленного высвобождения (2,5 мг 2 раза в сутки) у здоровых добровольцев среднего возраста, а С max достигается через 9 ч после приема препарата по сравнению с 1 ч для формы немедленного высвобождения.

Исследования показали, что соответствующий фармакокинетический профиль достигается при применении препарата после еды.

В случае применения препарата после еды средние значения C max и C trough составляют 13,6 (СО=5,6) и 3,2 (СО=1,6) нг/мл соответственно. Среднее значение AUC 0-24 =194 (СВ=75) нг•ч/мл. Плато концентрации отмечают через 3–14 ч, концентрация превышает 8,1 нг/мл (C mav ) в течение 11 ч.

Распределение. Связывание альфузозина с белками плазмы крови составляет ≈90%.

Метаболизм и выведение. Альфузозин подвергается значительному метаболизму в печени, только 11% исходного соединения проявляется в неизмененном виде в моче. Большинство метаболитов (не проявляющих активности) выводится с калом (75–91%). T ½ составляет 9,1 ч.

Специальные группы пациентов

Почечная недостаточность. Средние значения концентрации и AUC у больных почечной недостаточностью умеренно увеличены, без изменения T ½ . Считается, что это изменение фармакокинетического профиля препарата не имеет клинического значения. Поэтому коррекции дозы не требуется.

Сердечная недостаточность. Фармакокинетический профиль альфузозина не изменяется при хронической сердечной недостаточности.

Пациенты пожилого возраста. У больных пожилого возраста фармакокинетические параметры (C max и AUC) не увеличиваются.