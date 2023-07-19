у некоторых лиц (особенно у больных, получающих гипотензивные средства) в течение нескольких часов после приема альфузозина может развиться постуральная гипотензия. В таких случаях пациент должен находиться в положении лежа до полного исчезновения симптомов. Эти явления обычно обратимы, отмечаются в начале лечения и, как правило, не требуют отмены лечения. Больного необходимо предупредить о возможности развития таких явлений.

Особую осторожность следует соблюдать при применении альфузозина у больных с повышенной чувствительностью к блокаторам α 1 -адренорецепторов. Если у пациентов с ИБС применение альфузозина вызывает повышение частоты приступов стенокардии на фоне обычной антиангинальной терапии, его следует отменить.

В начале лечения могут отмечаться головокружение и астения, что следует учитывать при управлении транспортными средствами и работе, требующей повышенного внимания.