АЛФУЗОЗИН (ALFUZOSINUM) Действующее вещество
производное хиназолина, антагонист постсинаптических α1-адренорецепторов. Избирательно действует на α1-адренорецепторы, расположенные в предстательной железе, в дне мочевого пузыря и в предстательной части мочеиспускательного канала. Клинические проявления доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ) сопровождаются инфравезикальной непроходимостью, механизм которой включает как анатомические (статические), так и функциональные (динамические) факторы. Функциональный компонент обструкции обусловлен напряжением гладких мышц предстательной железы, опосредованным α1-адренорецепторами. Активация α1-адренорецепторов стимулирует сокращение гладких мышц, повышая тем самым тонус предстательной железы, ее оболочки, предстательной части мочеиспускательного канала и дна мочевого пузыря, что вызывает нарушение оттока мочи из мочевого пузыря и, возможно, вторичную нестабильность мочевого пузыря. Блокада α1-адренорецепторов ослабляет инфравезикальную непроходимость путем прямого действия на гладкие мышцы предстательной железы.
Альфузозин улучшает параметры уродинамики, снижая тонус уретры и сопротивление оттоку из мочевого пузыря, облегчает процесс его опорожнения; значительно повышает максимальную скорость тока мочи (в среднем у 30% больных после приема первой дозы), снижает давление выделения и увеличивает объем мочи, вызывая сильный позыв к мочеиспусканию; значительно уменьшает остаточный объем мочи.
симптоматическое лечение ДГПЖ.
внутрь после еды. В зависимости от применяемой лекарственной формы взрослым назначают по 5 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) или 10 мг 1 раз в сутки. Лицам пожилого возраста и больным, получающим гипотензивные средства, рекомендуется начинать лечение с приема альфузозина в дозе 5 мг вечером, повышая ее в соответствии с клиническим эффектом до 5 мг 2 раза в сутки. Больным с почечной недостаточностью рекомендуется начинать терапию с дозы 5 мг вечером, повышая ее в зависимости от эффективности лечения до 5 мг 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к альфузозину, ортостатическая гипотензия, печеночная недостаточность.
наиболее часто отмечают тошноту, боль в эпигастральной области, диарею, общую слабость, головокружение, общее недомогание, головную боль; реже — постуральную гипотензию, тахикардию, пальпитацию, боль в области груди, синкопе, астению, сонливость, отеки, приливы, ксеростомию, кожную сыпь, зуд.
у некоторых лиц (особенно у больных, получающих гипотензивные средства) в течение нескольких часов после приема альфузозина может развиться постуральная гипотензия. В таких случаях пациент должен находиться в положении лежа до полного исчезновения симптомов. Эти явления обычно обратимы, отмечаются в начале лечения и, как правило, не требуют отмены лечения. Больного необходимо предупредить о возможности развития таких явлений.
Особую осторожность следует соблюдать при применении альфузозина у больных с повышенной чувствительностью к блокаторам α1-адренорецепторов. Если у пациентов с ИБС применение альфузозина вызывает повышение частоты приступов стенокардии на фоне обычной антиангинальной терапии, его следует отменить.
В начале лечения могут отмечаться головокружение и астения, что следует учитывать при управлении транспортными средствами и работе, требующей повышенного внимания.
противопоказана комбинация альфузозина с другими блокаторами α1-адренорецепторов. Следует соблюдать особую осторожность при одновременном применении с гипотензивными средствами и средствами для наркоза (возможно снижение АД).
больной должен находиться в положении лежа. При необходимости проводят симптоматическую терапию (лечение артериальной гипотензии). Ввиду высокой степени связывания с белками плазмы крови альфузозин плохо выводится из системного кровообращения при проведении гемодиализа.