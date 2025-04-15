Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -5,20 грн
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Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,10
Экономия при брони: -6,06 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 47
113.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
113.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
128,00
Экономия при брони: -1,32 грн
Подорожник
Владимир, ул. Галицкого Даниила, 14
113.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Владимир, ул. Князя Василько, 10-А
114.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
88,31
Экономия при брони: -4,54 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
114.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,25
Экономия при брони: -5,91 грн
Ощад аптека
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
114.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Владимир, ул. Ковельская, 23
114.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека бам
Владимир, ул. Ковельская, 29
114.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Владимир, ул. Ковельская, 105
114.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Владимир, ул. Ковельская, 146
115.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -11,10 грн
Ощад аптека
Луцк, ул. Спутника, 14-А
134.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Ощад аптека
Луцк, просп. Воли, 68
138.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Луцк, просп. Воли, 74
138.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека сальве
Луцк, просп. Возрождения, 39
140.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,17
Экономия при брони: -0,73 грн