Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,32
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,93
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
92,58
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Свободы, 2
8.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
8.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
46,75
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
9.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека бам
Киев, просп. Литовский, 4
9.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
9.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Киев, ул. Гната Юры, 16
10.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Ревуцкого, 40-Б
10.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,80 грн