Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
141,04
Экономия при брони: -9,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,23
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,90
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,92
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
140,87
Экономия при брони: -9,53 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Криворожская, 78
110.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
110.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
116.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
94,00
Экономия при брони: -6,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,99
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 13
128.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN