Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,99
Экономия при брони: -8,49 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,99
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -11,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Самар, перек. Достоинства / Гетманская, 13/30
87.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,64
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Самар, ул. Гетманская, 35
87.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,77
Экономия при брони: -6,43 грн
Аптека оптовых цен
Каменское, ул. Криворожская, 78
87.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
87.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
95.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,90
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
135.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
141,04
Экономия при брони: -9,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
135.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
136.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,23
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN