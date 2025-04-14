Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
29.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,52
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, перек. Достоинства / Гетманская, 13/30
29.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,84
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Каменское, ул. Криворожская, 78
31.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,99
Экономия при брони: -10,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,99
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
93.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, 18
107.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
107.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
107.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
110.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
116.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN