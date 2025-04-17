Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -5,20 грн
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
123,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
123,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека бам
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Свободы, 2
125.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
126.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
47,04
Экономия при брони: -3,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
126.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
127.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
136,32
Экономия при брони: -4,98 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
128.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,79
Экономия при брони: -8,45 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
128.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
129.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
93,00
Экономия при брони: -5,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Ревуцкого, 40-Б
129.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
132,40
Экономия при брони: -7,10 грн