Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
В городах рядом
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,60
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
111.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
115.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,90 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,90 грн
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,90 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,22
Экономия при брони: -6,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,93
Экономия при брони: -8,59 грн
Подорожник
Теплик, ул. Независимости, 38
252.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,90 грн
Подорожник
Теплик, ул. Стуса Василия, 12
252.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,90 грн
Аптека бам
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,49
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
255.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
141,17
Экономия при брони: -9,83 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
255.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
140,38
Экономия при брони: -9,04 грн