Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
140,21
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,67
Экономия при брони: -8,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
88,31
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,27
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,02
Экономия при брони: -7,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3
6.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низкие ц
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Б
7.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,85
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
10.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
45,34
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
140,22
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
138,65
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,26
Экономия при брони: -7,92 грн
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN