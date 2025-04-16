Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
130,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
133,60
Экономия при брони: -7,10 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
113.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,23
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,19
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,55
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
137,48
Экономия при брони: -6,14 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
149.4 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
139,14
Экономия при брони: -7,80 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
174.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
175.3 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Алфирум таблетки с модифицированным высвобождением 10 мг блистер №30
SUN
129,00
Экономия при брони: -9,60 грн