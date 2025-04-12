Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Цефтриаксон-Дарница инструкция по применению
Состав
Цефтриаксон - 1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефтриаксон — парентеральный цефалоспориновый антибиотик III поколения с пролонгированным действием.
Микробиология. Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена подавлением синтеза клеточных мембран. Цефтриаксон активен in vitro в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Цефтриаксон характеризуется очень большой устойчивостью к большинству β-лактамаз (как пенициллиназ, так и цефалоспориназ) грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон активен в отношении таких микроорганизмов in vitro и при клинических инфекциях (см. ПОКАЗАНИЯ):
Грамположительные аэробы. Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный), коагулазоотрицательные стафилококки, Streptococcus pyogenes (β-гемолитический, группы А), Streptococcus agalactiae (β-гемолитический, группы В), β-гемолитические стрептококки (группы ни А, ни В), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae. Устойчивые к метициллину Staphylococcus spp. резистентные к цефалоспоринам, в том же числе к цефтриаксону. Также Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и Listeria monocytogenes проявляют устойчивость к цефтриаксону.
Грамотрицательные аэробы. Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (главным образом A. baumanii)*, Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, алкагеноподобные бактерии, Borrelia burgdorferi, Capnocytophaga spp, Citrobacter diversus (включая C. amalonaticus), Citrobacter freundii*, Escherichia coli , Enterobacter aerogenes*, Enterobacter cloacae*, Enterobacter spp. (другие)*, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae**, Moraxella catarrhalis (ранее назывались Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella spp. (другие), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeaе, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri*, Proteus vulgaris*, Pseudomonas fluorescens*, Pseudomonas spp. (другие)*, Providentia rettgeri*, Providentia spp. (другие), Salmonella typhi, Salmonella spp. (не тифоидные), Serratia marcescens*, Serratia spp. (другие)*, Shigella spp, Vibrio spp, Yersinia enterocolitica, Yersinia spp. (другие).
*Некоторые изоляты этих видов устойчивы к цефтриаксону главным образом вследствие образования β-лактамаз, кодируемых хромосомами.
**Некоторые изоляты этих видов устойчивы к цефтриаксону вследствие образования ряда плазмидоопосредованных β-лактамаз.
Многие из штаммов вышеуказанных микроорганизмов, имеющих множественную устойчивость к таким антибиотикам, как аминопенициллины и уреидопенициллины, цефалоспорины первого и второго поколения, аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону. Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в опытах на животных. Клинические испытания показывают, что цефтриаксон эффективен для лечения первичного и вторичного сифилиса, за исключением клинических штаммов P. aeruginosa, устойчивых к цефтриаксону.
Анаэробы. Bacteroides spp. (чувствительные к желчи)*, Clostridium spp. (кроме C. difficile), Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium spp. (другие), Gaffkia anaerobica (ранее назывались Peptococcus), Peptostreptococcus spp.
*Некоторые изоляты этих видов устойчивы к цефтриаксону вследствие образования β-лактамаз.
Многие из штаммов Bacteroides spp., продуцирующих β-лактамазы (в частности B. fragilis), устойчивы к цефтриаксону. Устойчивый Clostridium difficile.
Чувствительность к цефтриаксону можно определять методом дисков или методом серийных разведений на агаре или бульоне, используя стандартную методику, подобную той, которую рекомендует Национальный комитет клинических лабораторных стандартов (НККЛС). Для цефтриаксона НККЛС установил следующие критерии оценки результатов испытаний:
|Метод
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Устойчивые
|Метод разведений
Ингибирующая концентрация, мг/л
|≤8
|16–32
|≥64
|Метод дисков (диск с 30 мкг цефтриаксона)
Диаметр зоны задержки роста, мм
|≥21
|20–14
|≤13
Для определения чувствительности микроорганизмов необходимо использовать диски с цефтриаксоном, так как в исследованиях in vitro показано, что цефтриаксон активен в отношении отдельных штаммов, которые устойчивы при использовании дисков, предназначенных для всей группы цефалоспоринов.
Вместо стандартов НККЛС для определения чувствительности микроорганизмов можно использовать и другие хорошо стандартизованные нормативы, например DIN и ICS, позволяющие адекватно оценить уровень чувствительности.
Фармакокинетика. Фармакокинетика цефтриаксона имеет нелинейный характер. Все основные фармакокинетические параметры, основанные на общих концентрациях препарата, за исключением Т½, зависят от дозы.
Всасывание. Cmax в плазме крови после однократного в/м введения 1 г препарата составляет 81 мг/л и достигается через 2–3 ч после введения. Разовые в/в инфузии 1 и 2 г препарата приводят через 30 мин к концентрациям 168,1±28,2 и 256,9±16,8 мг/л соответственно. AUC в плазме крови после введения равна таковой после в/м введения. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после в/м введения составляет 100%.
Распределение. Объем распределения цефтриаксона составляет 7–12 л. После введения в дозе 1–2 г цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. На протяжении более 24 ч его концентрации намного превышают минимальные подавляющие концентрации для большинства возбудителей инфекций более чем в 60 тканях и жидкостях (в том числе легких, сердце, желчевыводящих путях, печени, миндалинах, среднем ухе и слизистой оболочке носа, костях, а также СМЖ, плевральной и синовиальной жидкостях, в секрете предстательной железы).
После в/в введения цефтриаксон быстро проникает в СМЖ, где бактерицидные концентрации к чувствительным микроорганизмам сохраняются в течение 24 ч.
Связывание с белками. Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином, причем степень связывания уменьшается с повышением концентрации, например, снижаясь с 95% при концентрации в плазме крови <100 мг/л до 85% при концентрации 300 мг/л. Благодаря низкой концентрации альбумина в тканевой жидкости доля свободного цефтриаксона в ней выше, чем в плазме крови.
Проникновение в отдельные ткани. Цефтриаксон проникает через воспаленные мозговые оболочки у детей, в том числе новорожденных. Через 24 ч после введения цефтриаксона в дозе 50–100 мг/кг массы тела (новорожденным и младенцам соответственно) концентрации цефтриаксона в СМЖ превышают 1,4 мг/л. Cmax в СМЖ достигается примерно через 4 ч после введения и составляет в среднем 18 мг/л. При бактериальном менингите средняя концентрация цефтриаксона в цереброспинальной жидкости составляет 17% от концентрации в плазме крови, при асептическом менингите — 4%. У взрослых больных менингитом после введения дозы 50 мг/кг массы тела через 2–24 ч достигаются такие концентрации цефтриаксона в цереброспинальной жидкости, которые во много раз превышают минимальные ингибирующие концентрации для самых распространенных возбудителей менингита.
Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер и в низких концентрациях выделяется в грудное молоко.
Метаболизм. Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной флоры.
Выведение. Общий клиренс цефтриаксона составляет 10–22 мл/мин. Почечный клиренс равен 5–12 мл/мин. 50–60% цефтриаксона выделяется в неизмененном виде почками и 40–50% — в неизмененном виде с желчью. Т½ цефтриаксона у взрослых составляет около 8 ч.
Фармакокинетика в особых клинических случаях. У новорожденных детей почками выделяется около 70% дозы. У детей первых 8 дней жизни, а также у пациентов в возрасте старше 75 лет Т½ в среднем в 2–3 раза больше, чем у взрослых молодого возраста.
У больных с почечной или печеночной недостаточностью фармакокинетика цефтриаксона изменяется незначительно, отмечается лишь незначительное увеличение Т½. Если нарушена только функция почек, повышается выведение с желчью, если нарушена функция печени, увеличивается выделение почками.
Показания Цефтриаксон-Дарница
Цефтриаксон-Дарница применяют для лечения инфекций, возбудители которых чувствительны к цефтриаксону:
инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции уха, горла и носа;
инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и ЖКТ);
инфекции почек и мочевыводящих путей;
инфекции половых органов, включая гонорею;
сепсис;
инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;
инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
менингит;
диссеминированный боррелиоз Лайма (стадии II и III).
Периоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах ЖКТ, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случаях потенциальной или известной контаминации.
При назначении препарата необходимо придерживаться официальных рекомендаций по антибиотикотерапии и, в частности, рекомендаций по профилактике антибиотикорезистентности.
Применение Цефтриаксон-Дарница
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: назначать 1–2 г цефтриаксона 1 раз в сутки (каждые 24 ч). При тяжелых инфекциях или инфекциях, возбудители которых имеют лишь умеренную чувствительность к цефтриаксону, суточную дозу можно повышать до 4 г.
Новорожденные, младенцы и дети в возрасте до 12 лет. Ниже приводятся рекомендуемые дозы для применения 1 раз в сутки.
Новорожденные до 2 нед: 20–50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки, суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. При определении дозы препарата для доношенных и недоношенных детей отличий нет.
Цефтриаксон противопоказан новорожденным в возрасте ≤28 дней при необходимости (или ожидаемой необходимости) лечения в/в р-рами, содержащими кальций, в том числе постоянные в/в вливания, которые содержат кальций, например, парентеральное питание, в связи с риском возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Новорожденные и дети в возрасте до 12 лет: 20–80 мг/кг массы тела 1 раз в сутки.
Детям с массой тела >50 кг назначать дозы для взрослых.
В/в дозы 50 мг/кг массы тела или выше следует вводить путем инфузии в течение по крайней мере 30 мин. Дозы, превышающие 80 мг/кг массы тела, не следует применять из-за повышенного риска желчной преципитации.
Пациенты пожилого возраста. Для пациентов пожилого возраста, при условии надлежащего функционирования почек и печени, коррекции дозы не требуется.
Продолжительность лечения. Дозу и способ применения следует определять в зависимости от тяжести инфекции, чувствительности патогенного микроорганизма и состояния пациента. В большинстве случаев удовлетворительные терапевтические результаты могут быть получены при применении препарата 1 раз в сутки.
Продолжительность терапии зависит от течения заболевания. Как принято при терапии антибиотиками, применение препарата Цефтриаксон следует продолжат минимум в течение 48–72 ч после исчезновения у пациента лихорадки или после получения результата, который свидетельствует о бактериальной эрадикации.
Комбинированная терапия. Исследования показали, что в отношении многих грамотрицательных бактерий существует синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то что повышенную эффективность таких комбинаций не всегда можно предусмотреть, ее следует иметь в виду при наличии тяжелых, угрожающих жизни инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их следует вводить отдельно в рекомендованных дозах.
Дозирование в особых случаях. Менингит. При бактериальном менингите у младенцев и детей в возрасте до 12 лет лечение начинать с дозы 100 мг/кг массы тела (но не более 4 г) 1 раз в сутки. Как только возбудитель будет идентифицирован, а его чувствительности определена, дозу можно соответственно снизить. Наилучшие результаты достигались при такой продолжительности лечения:
Neisseria meningitidis — 4 дня;
Haemophilus influenzae — 6 дней;
Streptococcus pneumoniae — 7 дней.
Боррелиоз Лайма: взрослым и детям — 50 мг/кг массы тела (высшая суточная доза — 2 г) 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Гонорея. Для лечения гонореи (вызванной образующими и не образующими пенициллиназу штаммами) рекомендуется назначать разовую дозу 250 мг в/м.
Профилактика инфекций в хирургии. Для профилактики послеоперационных инфекций при контаминированных или потенциально контаминированных хирургических вмешательствах рекомендуется — в зависимости от степени опасности заражения — вводить разовую дозу 1–2 г цефтриаксона за 30–90 мин до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное введение цефтриаксона и одного из 5-нитроимидазолов, например, орнидазола.
Нарушение функции почек и печени. У больных с нарушениями функции почек нет необходимости снижать дозу, если функция печени остается нормальной. Только в случае почечной недостаточности в предтерминальной стадии (клиренс креатинина <10 мл/мин) суточная доза не должна превышать 2 г.
Больным, находящимся на диализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после диализа. Следует однако контролировать концентрацию цефтриаксона в плазме крови, поскольку у этих больных может снижаться скорость выведения. Суточная доза препарата у больных, находящихся на диализе, не должна превышать 2 г.
У больных с нарушениями функций печени нет необходимости снижать дозу, если функция почек остается нормальной.
При одновременном тяжелом нарушении функции почек и печени следует регулярно определять концентрацию цефтриаксона в плазме крови и проводить коррекцию дозы препарата в случае необходимости, поскольку уровень выведения у таких пациентов может снижаться.
Приготовление р-ров. Восстановленные р-ры следует использовать сразу после приготовления.
В/м инъекция. Для инъекции 1 г растворять в 3,5 мл 1% р-ра лидокаина; инъекцию делать в центр большой мышцы. Следует вводить не более 1 г в один участок.
Если лидокаин применяют в качестве растворителя, полученный р-р никогда не следует вводить в/в (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Для детальной информации необходимо ознакомиться с инструкцией по применению лидокаина.
Применение лидокаина предусматривает предварительное проведение пробы для определения индивидуальной чувствительности к этому лекарственному средству.
В/в инъекция. Для в/в инъекции следует растворить 1 г цефтриаксона в 10 мл воды для инъекций; вводить в/в медленно (2–4 мин).
В/в инфузия. В/в вливание должно длиться не менее 30 мин. Для приготовления р-ра для вливания растворить 2 г препарата в 40 мл одного из следующих инфузионных р-ров, свободных от ионов кальция: 0,9% хлорид натрия, 0,45% хлорид натрия + 2,5% глюкоза, 5% глюкоза, 10% глюкоза, 6% декстран в р-ре глюкозы 5%, 6–10% гидроксиэтилированный крахмал, вода для инъекций. Учитывая возможную несовместимость, р-ры, содержащие цефтриаксон, нельзя смешивать с р-рами, содержащими другие антибиотики, как при приготовлении, так и при введении.
Однако 2 г цефтриаксона и 1 г орнидазола физически и химически совместимы в 250 мл физиологического р-ра натрия хлорида или р-ра глюкозы.
Нельзя использовать растворители, содержащие кальций, такие как р-р Рингера или р-р Гартмана, для растворения цефтриаксона во флаконах или для разведения восстановленного р-ра для в/в введения в связи с вероятностью образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона также может происходить при смешивании цефтриаксона с р-рами, содержащими кальций в одной инфузионной системе для в/в введения. Препарат нельзя одновременно вводить с р-рами, содержащими кальций, в том числе с длительными инфузиями, содержащими кальций, например, парентеральное питание. Однако, за исключением новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, если инфузионную систему тщательно промыть между инфузиями совместимым р-ром (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефтриаксону или любому другому цефалоспорину. Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (например анафилактических реакций) к любому другому типу бета-лактамных антибактериальных средств (пенициллинам, монобактамам и карбапенемам).
Цефтриаксон противопоказан:
недоношенным новорожденным в возрасте ≤41 нед с учетом срока внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения). В исследованиях in vitro было показано, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином плазмы крови, что приводит к возможному риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Доношенным новорожденным (в возрасте ≤28 дней):
с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией или ацидозом, поскольку при таких состояниях связывание билирубина, вероятно, нарушено;
которые требуют (или ожидается, что будут требовать) введения препаратов кальция или инфузий кальцийсодержащих р-ров, поскольку существует риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Перед в/м введением цефтриаксона следует обязательно исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его применяют в качестве растворителя (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). См. инструкцию по применению лидокаина, особенно противопоказания.
Р-ры цефтриаксона, содержащие лидокаин, никогда не следует вводить в/в.
Побочные эффекты
инфекции: микоз половых путей, возможна суперинфекция различной локализации, вызванная дрожжами, грибами или другими резистентными микроорганизмами.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нейтропения, лейкопения, гранулоцитопения, эозинофилия, тромбоцитопения, анемия (включая гемолитическую анемию), пролонгация протромбинового времени, нарушение коагуляции, агранулоцитоз. Во время длительного лечения следует регулярно контролировать картину крови.
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, гиперчувствительность.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, судороги.
Со стороны органа слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: стоматит, глоссит, неоформленный кал или диарея, тошнота, рвота, панкреатит (возможно, вызванный обструкцией желчевыводящих протоков). Такие побочные реакции, как правило, легкие и часто исчезают в течение или после прекращения лечения. Псевдомембранозный колит в основном вызван Clostridium difficile. У большинства из этих больных отмечали факторы риска застоя в желчевыводящих путях, например лечение в анамнезе, тяжелые заболевания и полностью парентеральное питание.
При этом нельзя исключать роль преципитатов, образовавшихся под действием цефтриаксона в желчевыводящих путях, в развитии панкреатита.
Со стороны гепатобилиарной системы: увеличение количества ферментов печени в сыворотке крови (АсАТ, АлАТ, ЩФ), ядерная желтуха. Наблюдалась преципитация цефтриаксона кальциевой соли в желчном пузыре, чаще всего у пациентов, получавших лечение дозами, превышающими рекомендованную стандартную дозу. У детей в проспективных исследованиях при в/в применении препарата наблюдалась разная частота образования преципитата, в некоторых исследованиях — более 30%. Частота образования преципитата меньше при проведении медленной инфузии (20–30 мин). Этот эффект, как правило, асимптоматический, но в редких случаях преципитация сопровождается такими клиническими симптомами, как боль, тошнота и рвота. В этих случаях рекомендовано симптоматическое лечение. Преципитация, как правило, является обратимой после отмены цефтриаксона.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические кожные реакции, такие как высыпания, в том числе макулопапулезные, крапивница, аллергический дерматит, зуд, отек. Мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзематозный пустулез.
Со стороны мочевыделительной системы: олигурия, глюкозурия, гематурия. Преципитат в почках, преимущественно у детей в возрасте от 3 лет, которых лечили высокими суточными дозами (80 мг/кг/сут и более) или общими дозами, превышающими 10 г, а также с другими факторами риска, такими как дегидратация или иммобилизация. Образование преципитата в почках является обратимым после прекращения применения цефтриаксона. В связи с этим сообщалось об анурии и нарушении функции почек.
Общие нарушения: озноб, пирексия.
Реакции в месте введения: могут развиваться флебит и боль в месте инъекции после в/в введения, что можно минимизировать медленной инъекцией в течение по крайней мере 2–4 мин. В/м инъекция без применения лидокаина болезненна.
Влияние на результаты лабораторных показателей: повышение уровня креатинина в крови, ложноположительный тест Кумбса. Как и другие антибиотики, цефтриаксон может вызывать ложноположительный результат пробы на галактоземию. Ложноположительные результаты могут быть получены и при определении глюкозы в моче, поэтому во время лечения Цефтриаксоном-Дарница глюкозурию, в случае необходимости, следует определять только ферментным методом.
Взаимодействие с кальцием. Редкие случаи тяжелых нежелательных реакций, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у недоношенных и доношенных новорожденных (в возрасте <28 дней), которым в/в вводили цефтриаксон и препараты кальция. При аутопсии в легких и почках были выявлены преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Высокий риск образования преципитатов у новорожденных является следствием их малого объема крови и более продолжительного, чем у взрослых, Т½ цефтриаксона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов в почках, преимущественно у детей в возрасте от 3 лет, получавших высокие суточные дозы препарата (например ≥80 мг/кг/сут) или общие дозы более 10 г, а также имевших дополнительные факторы риска (например ограниченное потребление жидкости или постельный режим). Риск образования преципитатов возрастает у пациентов, лишенных подвижности, или у больных в состоянии обезвоживания. Преципитаты могут сопровождаться симптомами или быть бессимптомными, могут приводить к почечной недостаточности и анурии, исчезают после прекращения применения цефтриаксона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре, преимущественно у пациентов, которым препарат вводили в дозах, превышающих стандартную рекомендованную дозу. У детей, по данным проспективных исследований, частота образования преципитатов при в/в введении препарата была разной — в некоторых исследованиях более 30%. При медленном введении препарата (в течение 20–30 мин) частота образования преципитатов, очевидно, ниже. Образование преципитатов обычно не сопровождается симптомами, но в редких случаях возникали такие клинические симптомы, как боль, тошнота и рвота. В таких случаях рекомендуется симптоматическое лечение. После прекращения применения цефтриаксона преципитаты обычно исчезают (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
реакции гиперчувствительности. Как и при применении всех бета-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях серьезных реакций гиперчувствительности, иногда с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае тяжелых реакций гиперчувствительности применение цефтриаксона следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры. Перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефтриаксону, другим цефалоспоринам или другим типам бета-лактамных средств. Следует с осторожностью применять цефтриаксон пациентам с наличием в анамнезе нетяжелой гиперчувствительности к другим бета-лактамным препаратам.
Зарегистрированы случаи тяжелых побочных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз); однако частота этих явлений неизвестна (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействие с лекарственными средствами, содержащими кальций. У недоношенных и доношенных младенцев в возрасте до 1 мес описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом. По меньшей мере одному из этих пациентов цефтриаксон и кальций вводили в разное время и по разным в/в инфузионным системам. Согласно имеющимся научным данным не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме как у новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры или любые другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях in vitro было показано, что новорожденные подвержены повышенному риску образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.
При применении цефтриаксона у пациентов любого возраста препарат нельзя смешивать или вводить одновременно с любыми р-рами для в/в введения, содержащими кальций, даже при использовании различных инфузионных систем или введении препаратов в различные инфузионные участки. Однако пациентам в возрасте старше 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, друг после друга, при условии введения препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены или тщательной промывки инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым р-ром, чтобы предотвратить образование преципитата. Пациентам, которым требуются постоянные инфузии кальцийсодержащих р-ров для полного парентерального питания (ППП), медицинские работники могут назначить альтернативные антибактериальные средства, применение которых не связано с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона у пациентов, которые нуждаются в постоянном питании, признано необходимым, р-ры для ППП и цефтриаксон можно вводить одновременно, хотя и по разным инфузионным системам и в разные участки тела. Также введение р-ров для ППП можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением р-ров (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, Несовместимость).
Дети. Безопасность и эффективность цефтриаксона у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. В исследованиях было показано, что цефтриаксон, как некоторые другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином плазмы крови.
Препарат противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, которые подвержены риску развития билирубиновой энцефалопатии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Случаи иммуноопосредованной гемолитической анемии отмечали у пациентов, получавших антибактериальные средства класса цефалоспоринов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Тяжелые случаи гемолитической анемии, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы в период лечения цефтриаксоном как у взрослых, так и у детей.
Если во время применения цефтриаксона у пациента возникает анемия, следует рассмотреть диагноз анемии, ассоциированной с применением цефалоспорина, и прекратить применение цефтриаксона до установления этиологии заболевания.
Длительное лечение. При длительном лечении следует регулярно проводить развернутый анализ крови. Цефтриаксон может увеличивать протромбиновое время. В связи с этим при подозрении на дефицит витамина К необходимо определять протромбиновое время.
Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов. Случаи колита и псевдомембранозного колита, ассоциированные с применением антибактериальных средств, были зарегистрированы на фоне применения почти всех антибактериальных средств, в том числе цефтриаксона. Тяжесть этих заболеваний может колебаться от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учитывать возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения цефтриаксона возникла диарея (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Следует обдумать прекращение терапии цефтриасконом и применение соответствующих средств против Clostridium difficile. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, применять не следует.
Как и при применении других антибактериальных средств, могут возникать суперинфекции, вызванные нечувствительными к препарату микроорганизмами (энтерококки и штаммы Candida).
Цефтриаксон следует с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, в частности колитом.
Тяжелая почечная и печеночная недостаточность. В случае тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Следует соблюдать осторожность при применении цефтриаксона у больных с почечной недостаточностью, которые одновременно получают аминогликозиды и диуретики.
Влияние на результаты серологических исследований. При применении цефтриаксона тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также препарат может вызывать ложноположительные результаты анализа на наличие галактоземии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При определении глюкозы в моче неферментными методами могут быть получены ложноположительные результаты. В течение применения цефтриаксона уровни глюкозы в моче следует определять с помощью ферментных методов анализа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Натрий. Каждый грамм препарата содержит 3,6 ммоль натрия. Это следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Спектр антибактериальной активности. Цефтриаксон имеет ограниченный спектр антибактериальной активности и может быть непригодным для применения в качестве монотерапии при лечении определенных типов инфекции, кроме случаев, когда возбудитель уже подтвержден (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В случае полимикробных инфекций, когда среди подозреваемых возбудителей есть резистентные к цефтриаксону микроорганизмы, следует рассмотреть применение дополнительных антибиотиков.
Применение лидокаина. Если в качестве растворителя применяют р-р лидокаина, цефтриаксон можно вводить только в/м. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции по медицинскому применению лидокаина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При в/м инъекциях сразу же после укола рекомендуется извлечь поршень шприца (не должна появляться кровь), чтобы убедиться, что игла не попала в кровеносный сосуд. Следует использовать свежеприготовленные р-ры. Р-р лидокаина ни в коем случае нельзя вводить в/в.
Желчнокаменная болезнь. В случае наличия на сонограмме теней следует учесть возможность образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона. Затемнения, которые ошибочно считались желчными камнями, отмечали на сонограмме желчного пузыря, и частота их возникновения возрастала при применении цефтриаксона в дозе 1 г/сут и выше. Особую осторожность следует соблюдать при применении препарата у детей. Детям не следует назначать дозы >80 мг/кг массы тела, так как повышается риск образования желчного преципитата. Такие преципитаты исчезают после прекращения терапии цефтриаксоном. В редких случаях образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение, и врач должен принять решение о прекращении применения препарата, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Желчный стаз. Случаи панкреатита, возможно вызванные непроходимостью желчных путей, были зарегистрированы у пациентов, получавших цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Большинство из таких пациентов имели факторы риска развития холестаза и образования билиарного сладжа, такие как предыдущая значительная терапия, тяжелая болезнь и полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что инициирующим или дополнительным фактором развития этого нарушения может быть образование в желчных путях преципитатов в результате применения цефтриаксона.
Мочекаменная болезнь. Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезали после отмены цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае наличия симптомов следует провести ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата у пациентов с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки пользы-риска в каждом конкретном случае.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер. Существуют ограниченные данные по применению цефтриаксона у беременных. Исследования на животных не свидетельствуют о непосредственном или косвенном вредном воздействии на эмбрион/плод, пери- и постнатальное развитие. В период беременности, особенно в I триместр, цефтриаксон можно применять, только если польза превышает риск.
Кормление грудью. Цефтриаксон проникает в грудное молоко в низких концентрациях, но при применении препарата в терапевтических дозах не ожидается влияния на грудных младенцев. Однако нельзя исключать риск развития диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек. Следует учитывать возможность сенсибилизации. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или отказа от применения цефтриаксона с учетом пользы от грудного вскармливания для ребенка и пользы от терапии для женщины.
Фертильность. В исследованиях репродуктивной функции не выявлено признаков нежелательного влияния на мужскую или женскую фертильность.
Дети. Препарат применяют у детей согласно дозировкам, указанным в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Соответствующие исследования не проводились. В связи с возможностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение, цефтриаксон может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
растворители, содержащие кальций, такие как р-р Рингера или р-р Гартмана, не следует использовать для восстановления препарата во флаконах или для дальнейшего разведения восстановленного р-ра для в/в введения, поскольку может образоваться преципитат. Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона также могут образовываться при смешивании цефтриаксона с кальцийсодержащими р-рами в одной инфузионной системе. Цефтриаксон нельзя вводить одновременно с р-рами для в/в введения, содержащими кальций, в том числе с кальцийсодержащими р-рами для длительных инфузий, такими как р-ры для парентерального питания, с помощью Y-образной системы. Однако остальным пациентам, кроме новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, один за другим, если между инфузиями тщательно промыть систему совместимой жидкостью. В исследованиях in vitro с использованием плазмы пуповинной крови взрослых и новорожденных было показано, что новорожденным грозит повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Аминогликозиды. Существуют противоречивые данные относительно потенциального усиления токсического воздействия аминогликозидов на почки при их применении с цефалоспоринами. В таких случаях следует тщательно соблюдать рекомендации по мониторингу уровня аминогликозидов (и функции почек) в клинической практике.
НПВП, антиагреганты, антагонисты витамина К (например, варфарин): повышение возможности кровотечения.
Сочетанное применение препарата с пероральными антикоагулянтами может усиливать эффект против витамина К и риск кровотечения. Рекомендуется часто проверять международное нормализованное отношение и должным образом корректировать дозу антивитамина К как во время, так и после терапии цефтриаксоном (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Петлевые диуретики и нефротоксические препараты — повышается риск нефротоксичности.
Бактериостатические антибиотики (хлорамфеникол, тетрациклин): снижают бактерицидный эффект цефтриаксона. В исследовании in vitro при применении хлорамфеникола в сочетании с цефтриаксоном наблюдались антагонистические эффекты. Клиническая значимость этих данных неизвестна.
Гормональные контрацептивы: снижается эффективность гормональных контрацептивов, поэтому рекомендуется использовать дополнительные (негормональные) методы контрацепции во время лечения и в течение 1 мес после его завершения.
Другие бета-лактамные антибиотики: возможность развития перекрестных аллергических реакций.
После применения этанола сразу после приема цефтриаксона не отмечали эффектов, схожих на действие дисульфирама.
Цефтриаксон не содержит N-метилтиотетразольную группу, которая бы могла привести к непереносимости этанола или кровотечению, что свойственно некоторым другим цефалоспоринам.
Пробенецид: не влияет на канальцевую секрецию цефтриаксона (в отличие от других цефалоспоринов).
Как и другие антибиотики, цефтриаксон может снижать терапевтический эффект вакцины против тифа, однако такой эффект распространяется только на ослабленный штамм Ty21. Р-р Цефтриаксон-Дарница не следует смешивать или вводить одновременно с другими антимикробными препаратами в связи с фармацевтической несовместимостью.
Цефтриаксон несовместим и его нельзя смешивать с амзакрином, ванкомицином, флуконазолом и аминогликозидами.
Несовместимость. Цефтриаксон-Дарница нельзя смешивать с кальцийсодержащих р-рами, такими как р-р Рингера или р-р Гартмана.
Цефтриаксон несовместим с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом и аминогликозидами.
Не следует смешивать с другими растворителями, кроме перечисленных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
симптомы: возможны лихорадка, лейкопения, тромбоцитопения, острая гемолитическая анемия, кожные, желудочно-кишечные реакции и реакции печени, одышка, почечная недостаточность, стоматит, анорексия, временная потеря слуха, потеря ориентации в пространстве.
Лечение: проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Специфического антидота нет. Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.