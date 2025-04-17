Цефтриаксон-Дарница (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,60
Экономия при брони: -5,86 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
209,44
Экономия при брони: -16,97 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
201,68
Экономия при брони: -35,23 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
276,72
Экономия при брони: -20,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
107,56
Экономия при брони: -1,96 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №1
Дарница
44,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,14
Экономия при брони: -6,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
120,19
Экономия при брони: -7,13 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
274,85
Экономия при брони: -18,38 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,62
Экономия при брони: -8,63 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
113,48
Экономия при брони: -13,61 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
277,11
Экономия при брони: -20,64 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1593,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
57,18
Экономия при брони: -7,23 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
184,49
Экономия при брони: -18,02 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
254,73
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,40
Экономия при брони: -4,18 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
116,14
Экономия при брони: -16,26 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
272,04
Экономия при брони: -15,52 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
53,78
Экономия при брони: -0,98 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
58,69
Экономия при брони: -4,68 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
198,85
Экономия при брони: -24,15 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
271,02
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Дарница
56,91
Экономия при брони: -2,90 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 0.5 г флакон №5
Дарница
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №5
Дарница
269,05
Экономия при брони: -15,68 грн
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №40
Дарница
1896,60 грн